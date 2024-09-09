Хабиб повторяет успехи отца. Орёл прекрасен в роли тренера

А ещё тренерство для Хабиба — это способ вновь испытать те эмоции, которые он получал в клетке. Конечно, это немного другое, но всё же когда ты находишься рядом с октагоном, начинаешь ощущать давление многотысячной арены — наверняка возвращается тот самый адреналин, что и в боях. В этом, кстати, есть небольшое отличие Хабиба-тренера и Абдулманапа — у Орла ещё не остыли чувства к боям, и, находясь в углу кого-то из своей команды, Хабиб зачастую слишком эмоционален. «Работай, долбарик», — так эмоционально поддерживал Нурмагомедов Тагира Уланбекова в одном из его поединков в UFC. Хабиб всегда в углу как будто сам находится в октагоне: например, во время одной из попыток Усмана выйти на удушающий в бою с Александром Шаблием Орёл едва не задушил Умара, который находился с ним рядом. Выглядело довольно забавно.