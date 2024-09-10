Тактаров — о топ-4 UFC Даны Уайта без Хабиба: «По идее должен быть еще пятый, но его нет, потому что это такой политический плевок»

"Это чисто бизнес. Все, что он сказал. Здесь никакого неуважения к нашему бойцу не было. Если вы посмотрите, все его спортсмены неожиданно стали покидать UFC — видимо, намучился он с Али Абдель-Азизом, непростой менеджер. Первая четверка неоспорима.
Вы же не будете спорить? Джон Джонс — номер один. Ронда Раузи была другом семьи Даны Уайта, то есть она была его другом. Жорж Сен-Пьер собирал такие стадионы, что ни Лас-Вегас, ни Бразилия повторить не смогли. В Канаде UFC был самый популярный вид спорта после хоккея.
А кто будет спорить с Конором? Все, к чему Макгрегор прикасался, превращалось в золото. Как сказал один узбекский авторитет: «Таких соперников на руках надо таскать». По идее должен быть еще пятый, но его нет, потому что это был такой политический плевок. Что остается еще думать?" — заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.
Уайт назвал топ-4 бойцов UFC всех времен: «Джонс, Раузи, Сен-Пьер и Конор».
Олег Тактаров: «Обидно, что у Махачева фанатов меньше, чем у Хабиба. Арабский мир не поставил на него карты».