Тактаров — о топ-4 UFC Даны Уайта без Хабиба: «По идее должен быть еще пятый, но его нет, потому что это такой политический плевок»

А кто будет спорить с Конором? Все, к чему Макгрегор прикасался, превращалось в золото. Как сказал один узбекский авторитет: «Таких соперников на руках надо таскать». По идее должен быть еще пятый, но его нет, потому что это был такой политический плевок. Что остается еще думать?" — заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.