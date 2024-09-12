«Цель — номинация на “Оскар”. UFC 306 — грандиозный мыльный пузырь?

Несмотря на всю крутость «Сферы», для спортивного мероприятия это всё ещё очень необычный выбор. В первую очередь из-за сложной задумки. Вот как это описывает Уайт: «Мы собираемся устроить невероятное, зрелищное мероприятие. У нас есть фильм, который будут показывать в “Сфере”, и в этом фильме есть главы. Итак, перед каждым боем показывают фильм, и вы будете сосредоточены на экране, затем бойцы выйдут, и тогда бой станет ключевым элементом в нашем шоу. Когда поединок закончится, будет ещё один фильм, а затем снова бой. Фильм, о котором я говорю, расскажет историю единоборств в Мексике, историю мексиканского народа, их традиции. Это то, что я называю любовным письмом Мексике».