ESPN назвал 15 самых влиятельных людей из мира ММА. Дана Уайт не первый

15. Боб Арум — основатель промоутерской компании Top Rank Promotions. Член Международного зала боксёрской славы и Всемирного зала боксёрской славы.

14. Оскар де ла Хойя — американский боксёр-профессионал, ставший чемпионом мира в шести весовых категориях, и основатель Golden Boy Promotions.

13. Джейк и Логан Пол. Джейк — боксёр-профессионал, Логан — действующий рестлер компании WWE.

12. Тони Хан — основатель реслинг-промоушена All Elite Wrestling (AEW). Является совладельцем клубов «Джэксонвилл Джагуарс» Национальной футбольной лиги и лондонского футбольного клуба «Фулхэм».

11. Файсал Бафарат и Рэйкан Хусейн Альхарти — Бафарат заключил сделку с WWE на 10 лет и $ 100 млн на проведение Premium Live Event (PLE) на территории Саудовской Аравии, благодаря чему в ноябре пройдёт первое еженедельное шоу Raw в стране. Рэйкан вместе со своей командой Sela Company, исполнительным подразделением GEА помог провести в Аравии боксёрский сезон в Эр-Рияде и турниры UFC.

10. Эл Хеймон — основатель Premier Boxing Champions и бывший менеджер Флойда Мейвезера-младшего.

9. Эдди Хирн — британский промоутер компании Matchroom Sport.

8. Хантер Кэмпбелл — директор по бизнесу UFC.

7. Конор Макгрегор — один из популярных и именитых бойцов UFC.

6. Дуэйн «Скала» Джонсон — легендарный рестлер из федерации WWE, актёр и предприниматель. Является членом совета директоров TKO (владеют UFC и WWE).

5. Пол Triple H Левек — легендарный рестлер и действующий директор по контенту WWE (занимается букинг-шоу и кадровой работой).

4. Сауль «Канело» Альварес — звёздный мексиканский боксёр и многократный чемпион.

3. Ник Хан — президент федерации WWE и член совета директоров ТКО.

2. Дана Уайт — президент UFC.

1. Турки Аль аш-Шейх — саудовский советник при королевском дворце в ранге министра и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии.