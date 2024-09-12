Ортега объяснил срыв боя с Хабибом в 2018 году: «Когда мне сказали, что Холлоуэй вылетел, я уже объелся чизкейками»

«Это было в Нью-Йорке, да, мне тогда позвонил Дана Уайт и сказал: “Нам нужен кто-то для боя с Хабибом”. Я такой: “Хорошо, погнали”, а Уайт: “Серьезно?” Думаю, он был в шоке. Это был бой, в котором бы мне, по мнению всего мира, должны были надрать задницу.