«Нужно выпрыгивать из вертолета на скорости 40 км/ч». Из ОМОНа — в бойцы ММА

— В ММА у тебя есть какая-то глобальная цель? Попасть в UFC, ONE?

— Вот только недавно я не мог предположить, что буду по профи драться. Сейчас просто мне возможности дают. Судьба так распоряжается, что дают бои. Готовлюсь, мне это нравится. Просто делаю то, что мне нравится. Есть такая поговорка — делай что должен, и будь что будет. Главное — двигаться вперёд. Не знаю, к чему это приведёт, то ли к инсульту, то ли к результату.