Глава UFC выразил уверенность, что Макгрегор проведет поединок в 2025 году

Макгрегору 36 лет. В его активе 22 победы при шести поражениях в смешанных единоборствах, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах. Свой последний бой ирландец провел 11 июля 2021 года в рамках UFC 264, когда уступил Дастину Порье из-за перелома ноги в первом раунде.