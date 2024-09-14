Глава UFC выразил уверенность, что Макгрегор проведет поединок в 2025 году

Макгрегор 29 июня должен был провести поединок против американца Майкла Чендлера в рамках турнира UFC 303, но снялся из-за травмы. Ранее Уайт сообщил, что Макгрегор не будет драться в 2024 году.
«Конор Макгрегор вернется в 2025 году. Я знаю больше, чем вы, ребята. Я уверен в этом», — цитирует Уайта Sportsnet.
Макгрегору 36 лет. В его активе 22 победы при шести поражениях в смешанных единоборствах, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах. Свой последний бой ирландец провел 11 июля 2021 года в рамках UFC 264, когда уступил Дастину Порье из-за перелома ноги в первом раунде.