Валентина Шевченко взяла реванш у Алексы Грассо и вернула чемпионский пояс UFC

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, победила мексиканку Алексу Грассо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 306 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
Поединок завершился победой Шевченко единогласным решением судей. Спортсменка вернула себе чемпионский пояс в наилегчайшем весе, которым владела с декабря 2018 года по март 2023 год. За это время представительница Киргизии провела семь успешных защит титула.
Спортсменки провели между собой третий бой. Первый поединок, прошедший в марте 2023 года, завершился победой мексиканки удушающим приемом в четвертом раунде. Во второй раз они встретились в октагоне в сентябре того же года, бой завершился вничью.
Шевченко 36 лет, на ее счету 25 побед, 4 поражения и 1 ничья в смешанных единоборствах. 31-летняя Грассо имеет в активе 16 побед, 4 поражения и 1 ничейный результат.