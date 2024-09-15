Грузин Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 306 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
Бой завершился победой грузина единогласным решением судей. Следующим соперником Двалишвили станет россиянин Умар Нурмагомедов.
Двалишвили 33 года, в смешанных единоборствах на счету грузина теперь 18 побед при 4 поражениях. О'Мэлли 29 лет, в MMA спортсмен потерпел 2 поражения и одержал 18 побед.