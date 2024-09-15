Золото Шевченко и Грузии на арене будущего: UFC поразил небывалым шоу

В Лас-Вегасе (США) отгремел 306-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которого с нетерпением ждали тысячи фанатов как из-за двух титульных боев, так и из-за локации важнейшего ивента. РИА Новости Спорт делится эмоциями от событий на арене «Сфера» и восторгается уровнем организации, который не перестают повышать в главном ММА-промоушене мира.
Добро пожаловать в Город грехов!
А точнее, в крупнейшее в мире сферическое здание и самое дорогое развлекательное заведение в истории Вегаса. Почти 19 тысяч зрителей сегодня наслаждались великолепным шоу, которое разнообразило вечер боев изящными костюмами октагон-герлз, топовым звуковым сопровождением и огромным экраном. На нем между боями крутили интро и мини-фильмы, рассказывавшие как об участниках ивента, так и о развитии смешанных единоборств в Мексике. Ведь именно ко Дню независимости этой страны был приурочен грандиозный праздник.
Грузинская Машина переехала «нового Макгрегора»
Шон «Сахарок» О’Мэлли — любимчик UFC, в котором боссы видели преемника Конора. После «грабежа» Петра Яна американец получил титульный шанс и выжал максимум из фартового стечения обстоятельств. Алджамейн Стерлинг так и не смог перевести претендент — Сахарок отправил чемпиона лицом в пол и отобрал золото. После чего успешно защитил титул от Марлона Веры и получил поединок против товарища Стерлинга, еще одного элитного борца Мераба Двалишвили. Грузин подошел к титульному противостоянию с десятью (!) победами кряду и обещанием измотать О’Мэлли в клетке.
Получилось? Вряд ли. Чемпион оставался опасен до последней минуты. Однако напор и кардио уроженца Тбилиси оказались не по зубам хозяину октагона. Двалишвили уверенно разобрался с Шоном в партере, а в стойке хоть и напропускал (особенно в корпус), однако выдержал все удары. Перформанс не самый яркий, но звание второго чемпиона UFC из Грузии завоевано, а место в истории мировых ММА забронировано.
Впереди у нас «битва черной и белой папахи». Как заявил глава UFC Дэйна Уайт, непобежденным россиянин Умар Нурмагомедов станет следующим претендентом на пояс.
Пуля наконец достигла цели
Долгожданное завершение трилогии между Алексой Грассо и одной из самых ярких девушек-бойцом ММА с постсоветского пространства, представляющей Киргизию Валентины Шевченко. Первый бой Пуля обидно проиграла мексиканке удушающим приемом в четвертом раунде и лишилась титула UFC, а в реванше должна была отпраздновать успех… Если бы не скандальное решение судей, непостижимым образом углядевших в той встрече ничью.
В этот раз Шевченко сделала все, чтобы никто не мог украсть победу. Она просто «засушила» встречу! Пуля сделала ставку на борьбу, что стало неожиданностью как для болельщиков, так и для чемпионки. Грассо постоянно оказывалась на настиле и лишь изредка угрожала болевыми приемами. В те нечастные моменты, когда девушки рубились в стойке, инициатива тоже была на стороне претендентки.
Как итог, все пять раундов пошли в актив Шевченко. Спустя полтора года золотой пояс вернулся на талию Валентины!
Американца отправили на убой
Скрытый претендентский поединок в полулегком дивизионе. Диего Лопес после проигрыша нашему Мовсару Евлоеву наколотил четырехматчевый винстрик (три виктории — досрочные). Брайан Ортега же одержал зрелищную победу над Яиром Родригесом и закрыл поражение от мексиканца из-за травмы.
Бразилец и американец должны были подраться еще в июне, но тогда Ортеге стало плохо после взвешивания. Дэн Иге спас ко-мэйн ивент, согласившись выручить промоушен за несколько часов до боя, — сегодня классной афише ничего не помешало. Лопес уверенно забрал все раунды, в первом и третьем отправив соперника в нокдаун, и одержал главную победу в карьере.
Нет сомнений, что в следующем бою UFC даст бразильцу победителя октябрьского «титульника» Илия Топурия — Макс Холлоуэй. Даже уступив Евлоеву, Лопес умудрился обогнать россиянина в золотой гонке. Правда, справедливо ли это?
Автор: Иван Орехов