Золото Шевченко и Грузии на арене будущего: UFC поразил небывалым шоу

В этот раз Шевченко сделала все, чтобы никто не мог украсть победу. Она просто «засушила» встречу! Пуля сделала ставку на борьбу, что стало неожиданностью как для болельщиков, так и для чемпионки. Грассо постоянно оказывалась на настиле и лишь изредка угрожала болевыми приемами. В те нечастные моменты, когда девушки рубились в стойке, инициатива тоже была на стороне претендентки.