И это новый чемпион UFC? Двалишвили троллит Россию и пытается сбежать от Умара

На пресс-конференции после боя Мераба, конечно, спросили о возможном поединке с Нурмагомедовым, но новый чемпион предложил свой вариант: «Хочу драться с топами, понимаете? С такими, как Дейвисон Фигейреду. Это экс-чемпион. Я побил четырёх чемпионов, хочу встретиться с пятым. У него есть и нокаутирующий удар, может задушить, хорошее джиу-джитсу. Он идёт на серии из трёх побед против топ-соперников. Вот такие бои меня больше заводят и мотивируют. Такие бои заставляют меня пахать на пределе. Умар? Он в порядке. Но я напоминаю, что у него только одна победа над бойцами из топ-15. И это был Сэндхаген. А мы помним, что сделал Стерлинг с Сэндхагеном — усыпил его уже в первом раунде. Я уважаю UFC, Дану Уайта, Хантера Кэмпбелла. С кем они скажут, с тем и буду драться. Однако я бы хотел более тесно с ними общаться. Я бы хотел стать другом Дане».