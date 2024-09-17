Суд оштрафовал бойца ММА Исмаилова за ненависть к полицейским

«Признать Исмаилова виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — огласила решение судья.
Первое заседание прошло месяц назад, тогда Исмаилов не явился в суд, хотя и был уведомлен должным образом. Судья повторно вызвала спортсмена, так как его явка обязательна, и отложила заседание.
Сегодня Исмаилова в суде снова не было, равно как и его представителя, и дело было решено рассмотреть в их отсутствие.
Согласно материалам административного дела, в 3-минутном видеоролике в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) спортсмен негативно высказывается о деятельности МВД России, а также о встрече с полицейским.
По статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства), вменяемой Исмаилову, грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.