Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оштрафовал бойца ММА Исмаилова за ненависть к полицейским

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей бойца ММА Магомеда Исмаилова по статье о возбуждении ненависти к полицейским, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Признать Исмаилова виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — огласила решение судья.

Первое заседание прошло месяц назад, тогда Исмаилов не явился в суд, хотя и был уведомлен должным образом. Судья повторно вызвала спортсмена, так как его явка обязательна, и отложила заседание.

Сегодня Исмаилова в суде снова не было, равно как и его представителя, и дело было решено рассмотреть в их отсутствие.

Согласно материалам административного дела, в 3-минутном видеоролике в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) спортсмен негативно высказывается о деятельности МВД России, а также о встрече с полицейским.

По статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства), вменяемой Исмаилову, грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.