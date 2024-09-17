Хамзат Чимаев ответил, может ли он выступать на турнирах UFC в США и Европе

«Пока Дональд Трамп не вернулся в Америку, я тоже не вернусь. Мы на связи с ним (смеётся). Не будем это прятать всё. Не расстраиваюсь. Где дадут, там и подерусь. Пояс когда будет, тогда и будет. Затащим в Саудовскую Аравию, в Абу-Даби или в Европу. У меня есть возможность драться в Европе, в Англии той же.



Видел, что Роберт [Уиттакер] спрашивал: “А где подерёмся? Он же не может никуда выезжать”. Я вообще-то в каждую европейскую страну могу въехать. Помимо Америки, в каждой стране бываю, сейчас визу делаю в Австралию. В гости пойду к Роберту после победы», — сказал Хамзат в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.