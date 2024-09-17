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Хамзат Чимаев ответил, есть ли у него гражданство ОАЭ

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев ответил, имеет ли он гражданство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Источник: Getty Images

«Нет, Эмираты не дали мне гражданство. У меня и так есть вид на жительство [в ОАЭ]. Я не хочу своё российское гражданство менять на какое-то другое. Я мог бы и в Швеции остаться, чтобы получить там гражданство. У меня у всей семьи оно есть», — сказал Хамзат в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, Хамзат Чимаев проведёт следующий бой с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым.