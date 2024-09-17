Хамзат Чимаев ответил, есть ли у него гражданство ОАЭ

«Нет, Эмираты не дали мне гражданство. У меня и так есть вид на жительство [в ОАЭ]. Я не хочу своё российское гражданство менять на какое-то другое. Я мог бы и в Швеции остаться, чтобы получить там гражданство. У меня у всей семьи оно есть», — сказал Хамзат в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.