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Новые фото самой высокооплачиваемой ринг-герл UFC Арианны Селесты

На протяжении десятилетий девушки на ринге UFC играют важную роль в крупнейшем мировом промоушене смешанных единоборств. Их задача — объявлять раунды и показывать зрителям пронумерованные карточки.

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Средняя зарплата ринг-герл составляет от 1000 до 5000 долларов за один бой на турнирах и от 20 000 до 50 000 долларов в год. Однако некоторые из них достигают гораздо более высоких доходов.

Самой известной и высокооплачиваемой ринг-герл является Арианна Селеста, чей годовой доход оценивается примерно в 1 миллион долларов.

Селеста дебютировала в UFC в 2006 году и с тех пор семь раз признавалась лучшей девушкой года на World MMA Awards. Помимо своей деятельности в октагоне, Арианна также работает моделью и неоднократно появлялась в таких журналах, как Sports Illustrated, Playboy и Maxim.