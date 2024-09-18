Новые фото самой высокооплачиваемой ринг-герл UFC Арианны Селесты

Селеста дебютировала в UFC в 2006 году и с тех пор семь раз признавалась лучшей девушкой года на World MMA Awards. Помимо своей деятельности в октагоне, Арианна также работает моделью и неоднократно появлялась в таких журналах, как Sports Illustrated, Playboy и Maxim.