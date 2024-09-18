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Чимаев − о заочном конфликте с Хабибом: «Мне не нравились сравнения, и я близко воспринял, когда сказали, что он меня размажет»

«Сейчас такие вопросы Шаре Буллету задают про меня, а в начале моей карьеры меня спрашивали о Хабибе: “Подрался бы с ним?” Конечно, мы бы никогда не подрались, это разные весовые категории, разные габариты.

«Сейчас такие вопросы Шаре Буллету задают про меня, а в начале моей карьеры меня спрашивали о Хабибе: “Подрался бы с ним?” Конечно, мы бы никогда не подрались, это разные весовые категории, разные габариты. И Хабиб тогда завершил карьеру. Когда я заскочил в UFC, меня сравнивали с Хабибом. Когда это происходит, то говорят: “О, он как Хабиб”. А это мои достижения, а у Хабиба есть свои.

Каждому бойцу хочется свою историю, так что бывает неприятно, когда так сравнивают. И поэтому близко воспринял, когда мне сказали, что Хабиб меня размажет, поэтому я тогда сказал: «Если Хабиб захочет попробовать, то я его размажу». И тогда фразу вырвали из контекста, создали шумиху, будто бы я хотел его размазать", − сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев заявил, что у него есть только российский паспорт: «Мне его хватает, я с ним ездил в США, Европу и Англию».