Чимаев − о заочном конфликте с Хабибом: «Мне не нравились сравнения, и я близко воспринял, когда сказали, что он меня размажет»

«Сейчас такие вопросы Шаре Буллету задают про меня, а в начале моей карьеры меня спрашивали о Хабибе: “Подрался бы с ним?” Конечно, мы бы никогда не подрались, это разные весовые категории, разные габариты. И Хабиб тогда завершил карьеру. Когда я заскочил в UFC, меня сравнивали с Хабибом. Когда это происходит, то говорят: “О, он как Хабиб”. А это мои достижения, а у Хабиба есть свои.