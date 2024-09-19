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Раненый в перестрелке в Wildberries боец MMA находится в тяжелом состоянии

НАЛЬЧИК, 19 сен — РИА Новости. Один из пострадавших в результате ЧП со стрельбой в офисе Wildberries в Москве — спортсмен из Ингушетии Абубакар Местоев, его прооперировали, сообщили РИА Новости в министерстве спорта Ингушетии.

Источник: Соцсети

«Врачи вчера провели операцию, он находится в больнице в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Двое мужчин, погибших во время стрельбы, Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзиев, не имеют отношения к ингушскому спорту, подчеркнул он.

Местоев выступал в бойцовской лиге ACA. 30-летний спортсмен провел 21 профессиональный бой: одержал 13 побед при четырех поражениях.

В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.