Раненый в перестрелке в Wildberries боец MMA находится в тяжелом состоянии

«Врачи вчера провели операцию, он находится в больнице в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
Двое мужчин, погибших во время стрельбы, Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзиев, не имеют отношения к ингушскому спорту, подчеркнул он.
Местоев выступал в бойцовской лиге ACA. 30-летний спортсмен провел 21 профессиональный бой: одержал 13 побед при четырех поражениях.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.