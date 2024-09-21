Дана Уайт идет покорять бокс. Гениальная идея или утопия?

Надо сказать, что тайминг глава UFC выбрал отличный. Ещё не так давно Турки Аль аш-Шейх заявил о планах по созданию единой боксёрской лиги и затем, по замечательному совпадению, получил комплимент от Даны Уайта: «Когда вы посмотрите на то, что сделал Турки Аль аш-Шейх, то поймёте, что потребовались деньги Саудовской Аравии, чтобы провести бои, о которых вы никогда не думали и только мечтали. Это первый человек, который снова инвестирует в бокс. Все остальные лишь забирают с этого деньги, не вкладываясь вновь. Это похоже на распродажу каждый раз, когда промоутеры устраивают какое-то мероприятие. “Давайте возьмём как можно больше денег и сбежим”. А Турки на самом деле реинвестирует в спорт, и мне это интересно».