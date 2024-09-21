Александр Емельяненко может не провести бой до конца года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко может не провести ни одного поединка до конца 2024 года. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
Ранее стало известно, что боец не планирует завершать карьеру.
«Александр активно тренируется, но возможно, что боев до конца года не будет», — сказал собеседник агентства.
Емельяненко на данный момент находится в Ингушетии. Последний бой он провел в мае 2023 года, победив блогера Евгения Ершова.
Всего на счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, 10 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах.