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UFC ищет соперника для россиянина Евлоева на турнир в США

Ранее американец Алджамейн Стерлинг снялся с поединка против Мовсара Евлоева из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) активно ищет соперника для россиянина Мовсара Евлоева на турнир, который пройдет 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее американец Алджамейн Стерлинг снялся с поединка против Евлоева из-за травмы.

«Мовсар готов встретиться с любым. UFC активно работает над поиском нового соперника. Пока с этим есть проблемы», — сказал собеседник агентства.

Евлоеву 30 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.