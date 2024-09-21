UFC ищет соперника для россиянина Евлоева на турнир в США

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) активно ищет соперника для россиянина Мовсара Евлоева на турнир, который пройдет 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.
Ранее американец Алджамейн Стерлинг снялся с поединка против Евлоева из-за травмы.
«Мовсар готов встретиться с любым. UFC активно работает над поиском нового соперника. Пока с этим есть проблемы», — сказал собеседник агентства.
Евлоеву 30 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.