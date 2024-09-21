UFC ищет соперника для россиянина Евлоева на турнир в США

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) активно ищет соперника для россиянина Мовсара Евлоева на турнир, который пройдет 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.