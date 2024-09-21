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Бывший боец UFC Орловский может провести поединок в России

Спортсмен завершил выступления в UFC после поражения от Мартина Будая.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский может провести поединок в одной из российских организаций. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее Орловский завершил выступления в UFC. В заключительном поединке спортсмен проиграл словаку Мартину Будаю.

«Андрей может провести бой в одной из российских организаций. Заинтересованность есть, но конкретных предложений пока не поступало», — сказал собеседник агентства.

Орловскому 45 лет, на его счету 34 победы и 24 поражения. Еще два боя признаны несостоявшимися. Он является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе.