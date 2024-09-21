Netflix снимает документальный фильм об Исламе Махачеве

В последнем поединке, который проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени, Махачев разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье. Их бой состоялся в рамках турнира UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).