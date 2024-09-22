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Российский боец Волков получил травму, поединок против Гана отменили

Поединок должен был состояться 26 октября на турнире UFC в Абу-Даби.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Поединок между российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александром Волковым и французом Сирилом Ганом отменен, россиянин получил травму. Об этом ТАСС рассказали в команде Гана.

Бой должен был состояться 26 октября на турнире UFC в Абу-Даби.

«Нам сообщили, что у Александра травма ноги. Насколько нам известно, бой попросили перенести. Но это не получится реализовать, поэтому сейчас Сирилу ищут другого соперника», — сказал собеседник агентства.

Волкову 35 лет. На его счету 38 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах (ММА). Гану 34 года, он провел в ММА 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел 2 поражения. Волков и Ган встречались на турнире UFC в июне 2021 года, тогда россиянин проиграл единогласным решением судей.