Сильнейший русский тяж UFC получил травму перед главным боем жизни. Что теперь будет с Волковым?

Ган — главная звезда французских ММА прямо сейчас. На его счету 11 боев в UFC, в которых Сирил одержал девять побед. Одна из них — как раз над Волковым. Соперники впервые встретились в октагоне летом 2021 года, и тогда Ган победил решением судей в достаточно непростом поединке. То выступление привело француза к бою за временный титул уже спустя пару месяцев, и Сирил не упустил свой шанс, разбив в пух и прах ветерана из США Деррика Льюиса. В начале 2022-го Ган мог стать полноценным чемпионом UFC, но проиграл Фрэнсину Нганну в пяти раундах. Затем, уже весной 2023-го, французу представился шанс завоевать пояс в бою с великим Джоном Джонсом. Но и тут удача отвернулась от Гана: теперь он проиграл удушающим в самом начале схватки.