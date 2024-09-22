Сильнейший русский тяж UFC получил травму перед главным боем жизни. Что теперь будет с Волковым?

26 октября в Абу-Даби состоится грандиозный турнир UFC 308. Лига ежегодно привозит в ОАЭ крупные мероприятия, укомплектованные, в основном, за счет звезд из России. Вот и в этот раз в карде турнира нашлось немало места именитым представителям нашей страны, и одним из наиболее интересных событий мероприятия должен был стать поединок Александра Волкова с Сирилом Ганом. Реванш двух тяжей мог стать третьим по значимости боем UFC 308, но сегодня стало известно, что россиянин был вынужден сняться с него из-за травмы.
Александр Волков в преддверии крайне важного для себя момента набрал отличную форму. Тяжеловес из Москвы набил серию из четырех побед, которая помогла ему обосноваться на третьей строчке рейтинга дивизиона. Особенно значимым получился его последний выигрыш: 22 июня этого года Волков подрался с топовым соотечественником Сергеем Павловичем и неожиданно для многих уверенно одолел его в трех раундах. После этого успеха Александр вернул себе статус одного из главных претендентов на бой за чемпионский пояс и вышел на реванш с Сирилом Ганом.
Ган — главная звезда французских ММА прямо сейчас. На его счету 11 боев в UFC, в которых Сирил одержал девять побед. Одна из них — как раз над Волковым. Соперники впервые встретились в октагоне летом 2021 года, и тогда Ган победил решением судей в достаточно непростом поединке. То выступление привело француза к бою за временный титул уже спустя пару месяцев, и Сирил не упустил свой шанс, разбив в пух и прах ветерана из США Деррика Льюиса. В начале 2022-го Ган мог стать полноценным чемпионом UFC, но проиграл Фрэнсину Нганну в пяти раундах. Затем, уже весной 2023-го, французу представился шанс завоевать пояс в бою с великим Джоном Джонсом. Но и тут удача отвернулась от Гана: теперь он проиграл удушающим в самом начале схватки.
Сообщается, что Волков и Ган должны провести реванш в конце этого года. По плану, второе столкновение звездных тяжей случится 7 декабря на турнире UFC 310. У обоих есть время, чтобы с нуля перезапустить подготовку к бою, и к назначенной дате каждый из них, по идее, должен быть на пике формы (если травма россиянина, конечно, оказалась не такой серьезной).
Что интересно, к 7 декабря в тяжелом весе, скорее всего, успеет произойти несколько важных событий, из-за которых реванш Волкова и Гана, видимо, будет проходить уже в немного иной реальности. В ноябре чемпион Джон Джонс подерется со Стипе Миочичем, после чего оба — и в это почти никто не сомневается — объявят об уходе из спорта. Это значит, что обладателем полноценного пояса в тяжелом весе UFC назначат обладателя временного титула Тома Аспиналла, а Ган с Волковым займут первое и второе места таблицы соответственно.