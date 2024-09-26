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Головкин стал председателем олимпийской комиссии World Boxing

"Президент НОК Казахстана Геннадий Головкин назначен председателем новой олимпийской комиссии World Boxing.

Источник: Sports

Головкин будет работать в тесном контакте с руководством организации, чтобы управлять отношениями World Boxing с МОК и следить за тем, как бокс будет представлен в программе Олимпиады-2028«, − сказано в заявлении World Boxing.
Напомним, что World Boxing была организована в 2023 году в результате конфликта между МОК и IBA. Сейчас World Boxing отвечает за организацию отбора на Олимпийские игры.
Геннадий Головкин: “Я не завершил карьеру. Если будет возможность, вы можете снова увидеть меня на ринге”.