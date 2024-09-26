Головкин будет работать в тесном контакте с руководством организации, чтобы управлять отношениями World Boxing с МОК и следить за тем, как бокс будет представлен в программе Олимпиады-2028«, − сказано в заявлении World Boxing.
Напомним, что World Boxing была организована в 2023 году в результате конфликта между МОК и IBA. Сейчас World Boxing отвечает за организацию отбора на Олимпийские игры.
Геннадий Головкин: “Я не завершил карьеру. Если будет возможность, вы можете снова увидеть меня на ринге”.
Головкин стал председателем олимпийской комиссии World Boxing
"Президент НОК Казахстана Геннадий Головкин назначен председателем новой олимпийской комиссии World Boxing.
Головкин будет работать в тесном контакте с руководством организации, чтобы управлять отношениями World Boxing с МОК и следить за тем, как бокс будет представлен в программе Олимпиады-2028«, − сказано в заявлении World Boxing.