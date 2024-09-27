Нокаутом за 74 секунды обернулся бой казаха и узбека на турнире ММА

В октагоне бились представитель Узбекистана Мироншох Хусенов и казахстанец Дидар Нагимолданов.
Хусенов завершил поединок в свою пользу за 74 секунды.
Для Мироншоха это пятая победа в пяти боях, Дидар потерпел вторую неудачу при четырех выигрышах.
Быстрым нокаутом завершился один из боев на вечере смешанных единоборств Octagon 63 в Алматы, передают Vesti.kz.
В октагоне бились представитель Узбекистана Мироншох Хусенов и казахстанец Дидар Нагимолданов.
Хусенов завершил поединок в свою пользу за 74 секунды.
Для Мироншоха это пятая победа в пяти боях, Дидар потерпел вторую неудачу при четырех выигрышах.