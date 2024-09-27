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Нокаутом за 74 секунды обернулся бой казаха и узбека на турнире ММА

Быстрым нокаутом завершился один из боев на вечере смешанных единоборств Octagon 63 в Алматы, передают Vesti.kz.

Источник: Кадр из трансляции

В октагоне бились представитель Узбекистана Мироншох Хусенов и казахстанец Дидар Нагимолданов.

Хусенов завершил поединок в свою пользу за 74 секунды.

Для Мироншоха это пятая победа в пяти боях, Дидар потерпел вторую неудачу при четырех выигрышах.