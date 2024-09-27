Умар Нурмагомедов высмеял нового чемпиона UFC Двалишвили: «Готов драться с любым, кроме…»

Ранее Двалишвили написал следующее в соцсетях: «Я слышал, О’Мэлли думает, что выиграл наш бой и рассчитывает на реванш. Если он так хочет этого, он может его получить. Давай сделаем это 16 ноября в Нью-Йорке, и потом я буду защищать титул против любого соперника, которого предложит UFC. Что думаешь, Шон?».