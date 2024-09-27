Бой Волков — Ган перенесли на 7 декабря

«Бой перенесен на 7 декабря», — сказал собеседник агентства.
Изначально поединок должен был пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 26 октября в Абу-Даби, но был отменен из-за травмы Волкова.
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бой между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом перенесен на 7 декабря. Об этом Волков сообщил ТАСС.
«Бой перенесен на 7 декабря», — сказал собеседник агентства.
Изначально поединок должен был пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 26 октября в Абу-Даби, но был отменен из-за травмы Волкова.