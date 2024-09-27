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Бой Волков — Ган перенесли на 7 декабря

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бой между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом перенесен на 7 декабря. Об этом Волков сообщил ТАСС.

Источник: Reuters

«Бой перенесен на 7 декабря», — сказал собеседник агентства.

Изначально поединок должен был пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 26 октября в Абу-Даби, но был отменен из-за травмы Волкова.