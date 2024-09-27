Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец UFC Бакли считает Шавката Рахмонова переоценённым и уверен, что Мухаммад его победит

Топовый боец UFC, который выступает в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хоакин Бакли считает непобеждённого казахского бойца UFC Шавката Рахмонова переоценённым и уверен, что чемпион UFC Белал Мухаммад победит его.

Источник: Getty Images

"Я всегда говорил, что Шавкат никогда не был так хорош, как утверждают люди. Причина, по которой я говорю это так уверенно, в том, что когда ему предлагали бой со мной, то он не согласился. Когда его бой с Маддаленой отменили, я был готов подраться с ним на том же турнире. Он отказался. Парни не понимают, что нельзя просто ждать титульного шанса. Тебе надо постоянно работать, поскольку UFC сводит бойцов.

Допустим, я подрался с Шавкатом, и ему посчастливилось победить меня. Бум, легко. Без сомнения, они бы тут же отдали титульник ему. Но он в курсе, что мне удавалось бить многих его товарищей по команде и у меня есть преимущество перед ним. Не думаю, что Шавкат так хорош. Рано или поздно его выведут на чистую воду. Если это буду не я, то это сделает Белал", — приводит слова Хоакина портал MMAJunkie.