Боец UFC Бакли считает Шавката Рахмонова переоценённым и уверен, что Мухаммад его победит

"Я всегда говорил, что Шавкат никогда не был так хорош, как утверждают люди. Причина, по которой я говорю это так уверенно, в том, что когда ему предлагали бой со мной, то он не согласился. Когда его бой с Маддаленой отменили, я был готов подраться с ним на том же турнире. Он отказался. Парни не понимают, что нельзя просто ждать титульного шанса. Тебе надо постоянно работать, поскольку UFC сводит бойцов.