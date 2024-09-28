Придушила русскую красотку и издевательски потрясла задом перед ее лицом. Железнякова обидно проиграла в UFC

В мае 2022-го Дарья получила отличный шанс громко заявить о себе: ей назначили бой с Лианой Джоджуа, которая на тот момент только-только покинула UFC. Девушки встретились во французской лиге Ares FC, и победа осталась за Железняковой. В течение следующего года Дарья выступила еще дважды во Франции — один раз проиграла (впервые в карьере) и единожды выиграла. Ну, а затем случился ее переход в UFC, где девушка выступает по сей день. Свой дебют в лучшей лиге мира Железнякова оформила 23 марта 2024 года, и тогда ей удалось победить решением Монсерат Рендон судейским решением. А сегодня соперницей Дарьи стала аргентинка Айлин Перес, занимающая 15-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона у женщин.