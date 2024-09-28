Придушила русскую красотку и издевательски потрясла задом перед ее лицом. Железнякова обидно проиграла в UFC

Прямо сейчас в Париже проходит турнир UFC Fight Night 243, где в главном событии вечера через несколько часов бой проведут топовые легковесы Бенуа Сен-Дени и Ренато «Мойкано» Карнейро. А только что подошел к концу поединок с участием единственной представительницы России на мероприятии Дарьи Железняковой. Петербурженка подралась с Айлин Перес из Аргентины.
Железнякова выступает по правилам профессиональных ММА с 2019 года. До этого Дарья успешно проявляла себя в боксе, кикбоксинге (выигрывала чемпионат России) и панкратионе (чемпионка мира). За первые три года в смешанных единоборствах представительница Санкт-Петербурга набила семь побед, и шесть из них были одержаны внутри нашей страны. За это время Железнякова успела выступить в ММА Серии, Open FC и лигах рангом пониже.
В мае 2022-го Дарья получила отличный шанс громко заявить о себе: ей назначили бой с Лианой Джоджуа, которая на тот момент только-только покинула UFC. Девушки встретились во французской лиге Ares FC, и победа осталась за Железняковой. В течение следующего года Дарья выступила еще дважды во Франции — один раз проиграла (впервые в карьере) и единожды выиграла. Ну, а затем случился ее переход в UFC, где девушка выступает по сей день. Свой дебют в лучшей лиге мира Железнякова оформила 23 марта 2024 года, и тогда ей удалось победить решением Монсерат Рендон судейским решением. А сегодня соперницей Дарьи стала аргентинка Айлин Перес, занимающая 15-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона у женщин.
На счету Перес до сегодняшнего дня было 10 побед при двух поражениях, и что важнее — она вела серию из четырех успешных поединков в UFC. Было очевидно, что Айлин способна стать сложнейшим испытанием в карьере Железняковой, но все же хотелось верить в лучшее. К сожалению, серьезного сопротивления россиянка своей сопернице навязать не смогла. Дарья активно начала бой, шла вперед и много атаковала на стартовых секундах. Однако Перес довольно быстро нашла возможность перевести Железнякову на настил октагона, а затем и провела успешный удушающий прием. Сразу после остановки боя Айлин позволила себе достаточно оскорбительное празднование победы: девушка из Аргентины исполнила тверк, нарочито подставив свою пятую точку максимально близко к лицу поверженной оппонентки…
Стоит отметить, что Железняковой хватило выдержки удержать себя в руках и не реагировать на своеобразный танец Перес. А уже через пару минут девушки пожали руки и даже обнялись в знак взаимного уважения. Однако осадок, что называется, остался. И хочется верить, что в будущем у Дарьи все же появится возможность вернуть должок Айлин. Железняковой 28 лет, и у нее есть достаточно времени, чтобы наладить свои дела в UFC.