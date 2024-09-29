Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб Нурмагомедов назвал месяц, когда Ислам Махачев проведёт следующую защиту титула

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт защиту титула на турнире UFC 311, который пройдёт в январе.

Источник: Getty Images

«Здесь [в UFC] всегда будут какие-то вызовы, новые претенденты на титул. Этот спорт растёт очень быстро. Появляется много новых молодых ребят. Хорошие оппоненты для Ислама будут всегда. Он сейчас не только чемпион, но и лучший боец вне зависимости от весовых категорий. Прямо сейчас. UFC предложили нам бой в январе. Мы его приняли. UFC очень скоро сделает анонс, где он пройдёт и кто будет соперником Ислама. Я сам не буду ничего говорить об этом, но могу сказать, что мы сфокусированы на январе», — приводит слова Хабиба портал «Спорт-экспресс».