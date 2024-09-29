«Отшлёпал Яна и размажу Умара». Бою Двалишвили — Нурмагомедов быть

Но, помимо троллинга, был ещё и дельный совет от бывшего чемпиона: «Мераб сказал, что не будет драться с Умаром Нурмагомедовым. Братан, ты не учишься на ошибках Стерлинга? Ты не можешь сказать: “Я не буду драться с Умаром”. Ты — чемпион, а Умар должен следующим драться за титул. Я могу дать лишь один совет, и он заключается в том, что не стоит идти против желания UFC. Если UFC хочет, чтобы ты дрался с Умаром — дерись. Не говори, что не будешь этого делать».