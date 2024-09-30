Хабиб — о деньгах: «С ними следует быть осторожным. Могу сказать, что богатая жизнь опаснее. Деньги тянут за собой проблемы»

Деньги и слава — две очень сильные вещи, с ними следует быть осторожным. Некоторые люди очень хотят денег, но они не понимают, что с ними приходит. Они никогда не приходят одни. Вы станете более занятыми: бизнес, путешествия. Деньги ставят вас в очень опасное положение, но вы даже не понимаете этого. Трудно жить без денег, но что есть, то есть. Я жил на обоих берегах и могу сказать, что богатая жизнь более опасна.