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Хабиб — о деньгах: «С ними следует быть осторожным. Могу сказать, что богатая жизнь опаснее. Деньги тянут за собой проблемы»

"Изменили ли меня деньги? Я не знаю. Это вопрос не ко мне. Люди знают лучше. Конечно, я буду говорить о себе только хорошее. Если вы хотите получить честный ответ, вам нужно обратиться к другим людям. Конечно, в моем присутствии они будут говорить, что я хороший парень.

Источник: Sports

Деньги и слава — две очень сильные вещи, с ними следует быть осторожным. Некоторые люди очень хотят денег, но они не понимают, что с ними приходит. Они никогда не приходят одни. Вы станете более занятыми: бизнес, путешествия. Деньги ставят вас в очень опасное положение, но вы даже не понимаете этого. Трудно жить без денег, но что есть, то есть. Я жил на обоих берегах и могу сказать, что богатая жизнь более опасна.

Деньги тянут за собой проблемы. Они заставляют вас работать. Вы думаете, что расслабитесь, имея деньги, но это не так. Вы зарабатываете — вы больше работаете. Вы работаете, чтобы их сберечь. Я встречал много бедных людей, и они были счастливы. Большую часть жизни я жил бедным", — заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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