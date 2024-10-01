«Не люблю смотреть свои интервью, о многом жалею. Что я вообще там нес?!» Хабиб Нурмагомедов: деньги, мама, Мухаммед Али

— Не знаю [изменился ли из-за денег и славы]. Это вопрос не ко мне. Люди знают лучше меня. Конечно, я скажу только хорошее о себе. Но если хочешь честный ответ, то надо обратиться к людям. Конечно, перед моими глазами они скажут: он хороший парень. Но это хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Деньги и слава — две очень сильных вещи. Тебе следует быть осторожным с ними. Некоторые хотят сильно денег, но не понимают, что приходит с этими деньгами. Деньги никогда не приходят одни. Ты станешь более занятым… бизнес, поездки. Деньги ставят тебя в очень опасную позицию. И ты даже этого не понимаешь. Поэтому, когда люди хотят денег, они должны быть осторожными. Конечно, без денег сложно жить тоже, но… что есть то есть. Я жил на обоих берегах. Богатая жизнь более опасна.