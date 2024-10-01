Ренато Мойкано: «Я лучший легковес. Побью даже Хабиба, если он вернется»

Ребята, приготовьтесь, Мани-Мойкано идет за золотом. Я лучший легковес, мне нужно доказать это. Не могу позволить себе поражение.
Мне нужно платить за дом, хочу видеть взросление сына в большом доме с бассейном на заднем дворе.
Пока за дом не уплачено, пока на мне висит долг, я не могу позволить себе поражение. Наверное, я бы даже Хабиба побил, если он вернется", − сказал легковес UFC Ренато Мойкано.
Мойкано считает, что должен быть шестым в легком дивизионе UFC: «Физиев, Гамрот и Дариуш после поражений, Чендлер сидит без дела».