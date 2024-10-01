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Ренато Мойкано: «Я лучший легковес. Побью даже Хабиба, если он вернется»

«Бой с Сен-Дени? Я ожидал, что полностью изобью его. Так и произошло. Не посчитайте это излишней самоуверенностью, просто я готовился к этому.
Источник: Sports

Ребята, приготовьтесь, Мани-Мойкано идет за золотом. Я лучший легковес, мне нужно доказать это. Не могу позволить себе поражение.

Мне нужно платить за дом, хочу видеть взросление сына в большом доме с бассейном на заднем дворе.

Пока за дом не уплачено, пока на мне висит долг, я не могу позволить себе поражение. Наверное, я бы даже Хабиба побил, если он вернется", − сказал легковес UFC Ренато Мойкано.

Мойкано считает, что должен быть шестым в легком дивизионе UFC: «Физиев, Гамрот и Дариуш после поражений, Чендлер сидит без дела».