Умар Нурмагомедов: «Какой смысл называться “чемпионом”, если ты слишком напуган, чтобы столкнуться со следующим в очереди?»

Умар — о словах Мераба про бой в марте: «Ты знаешь, что тогда будет Рамадан, поэтому настаиваешь на этой дате».
Мераб — о защите титула против Умара: «Возможно, в феврале или марте».
«Какой смысл называться “чемпионом”, если ты слишком напуган, чтобы столкнуться со следующим в очереди? Уклонение от боев показывает только одну вещь — страх. Настоящие чемпионы не убегают», — написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Умар — о словах Мераба про бой в марте: «Ты знаешь, что тогда будет Рамадан, поэтому настаиваешь на этой дате».
Мераб — о защите титула против Умара: «Возможно, в феврале или марте».