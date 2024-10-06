Chama! Перейра продолжает бить рекорды и уничтожать соперников

Раунтри получил титульный шанс в качестве серьёзного аванса. Халил занимает восьмое место в рейтинге дивизиона и, несмотря на серию из пяти побед, победил всего одного бойца из топ-10. Тем не менее шанс Раунтри дали, и с его стороны было бы странно отказываться от подарка. Интересно, что Халил тоже должен был драться на UFC 303 летом, но самоустранился от боя с Хиллом, признавшись, что по ошибке принял запрещённый препарат. После этого американец отбыл короткую дисквалификацию и вернулся, получив поединок с чемпионом.