Монстр из Дагестана идет за самым популярным бойцом UFC. Анкалаев угрожает отобрать пояс Перейры

В июле 2023 года Перейра получил претендентский бой, в котором ему удалось забрать победу решением у бывшего чемпиона Яна Блаховича. А уже в ноябре Алекс нокаутировал чеха Иржи Прохазку и стал обладателем полноценного пояса в полутяжелом весе. Семь боев в UFC и два пояса — результат просто фантастический, но бразилец не стал останавливаться и на этом. Уже к концу июля 2024 года на его счету значилось две успешные защиты титула (нокаутировал сперва Джамала Хилла, а затем прибил все того же Прохазку), а вместе с ними и статус одной из наиболее активных и популярных звезд UFC прямо сейчас.