Монстр из Дагестана идет за самым популярным бойцом UFC. Анкалаев угрожает отобрать пояс Перейры

Накануне в Солт-Лейк-Сити завершился турнир UFC 307. В главном событии вечера чемпион полутяжелого веса и, вероятно, самый популярный боец лиги прямо сейчас Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри из США. И теперь звезде из Бразилии, по всей видимости, придется встретиться в октагоне с победителем поединка между Магомедом Анкалаевым и Александром Ракичем, который состоится 26 октября.
Алекс Перейра — бывший чемпион кикбоксерского промоушена Glory, которому удалось мощно ворваться в UFC и довольно быстро добиться феноменальных успехов. В 2021 году бразилец попал в сильнейшую ММА-организацию мира, имея за плечами всего три победы в четырех боях по правилам смешанных единоборств (речь о выступлениях в местечковых лигах). Как казалось тогда, главное предназначение Перейры — стать в ближайшем будущем интересным соперником для тогдашней звезды среднего веса UFC Исраэля Адесаньи, который уверенно удерживал пояс в своем дивизионе. В свое время Перейра и Адесанья дважды встречались на кикбоксерском ринге, и в обоих случаях выигрывал бразилец, так что между ними существовала история противостояния, ставшая в итоге фундаментом для дальнейших разборок уже в ММА.
План боссов лиги сработал: Алекс одержал три яркие победы, и затем его быстро продвинули к титульнику. Потом Перейра пошел дальше и разбил уже Адесанью, забрав пояс чемпиона UFC в среднем весе. Таким образом бразилец вошел в историю как человек, которому практически за максимально короткий срок удалось попасть в лигу и забрать в ней титул. Вскоре между Адесаньей и Перейрой случился реванш (именно по правилам ММА), в котором победу праздновал уже Исраэль. На этом бразилец мог бы и остановиться, однако он решил подняться в весе, чтобы претендовать на пояс уже в дивизионе с лимитом в 93 килограмма.
В июле 2023 года Перейра получил претендентский бой, в котором ему удалось забрать победу решением у бывшего чемпиона Яна Блаховича. А уже в ноябре Алекс нокаутировал чеха Иржи Прохазку и стал обладателем полноценного пояса в полутяжелом весе. Семь боев в UFC и два пояса — результат просто фантастический, но бразилец не стал останавливаться и на этом. Уже к концу июля 2024 года на его счету значилось две успешные защиты титула (нокаутировал сперва Джамала Хилла, а затем прибил все того же Прохазку), а вместе с ними и статус одной из наиболее активных и популярных звезд UFC прямо сейчас.
Девять боев, восемь побед в них и шесть ярких нокаутов — с таким впечатляющим набором достижений внутри UFC Перейра принял поединок против восьмого номера рейтинга Халила Раунтри. С одной стороны, такой матчмейкинг выглядел в какой-то степени логичным подарком бразильцу от лиги. Во-первых, Алекс выступает очень активно (за 2023 и 2024 год он вышел в октагон шесть раз, и в пяти случаях это были титульные бои), что не может не нравиться руководству организации. А во-вторых, свои бои он за редким исключением проводит ярко. Но с другой, ситуация выглядела возмутительно, если знать историю Магомеда Анкалаева, который давно заслуживает снова подраться за пояс больше прочих топов дивизиона.
Раунтри — человек, которого едва ли можно назвать хоть сколько-нибудь логичным претендентом на пояс. Да, на его счету до прошедшего титульника было пять побед кряду в UFC, но все они были добыты в противостоянии с середняками. Тем не менее, Халил сумел доставить проблем Перейре и даже отправил его в нокдаун в первой половине боя. Однако затем чемпион собрался и отправил уставшего претендента в нокаут в четвертом раунде.
Анкалаев уже отреагировал на победу Перейры в соцсетях, пообещав разобраться со своими ближайшими задачами, а затем добраться и до действующего чемпиона.
Мои поздравления обоим парням — отличный бой. Я рад, что победил вудуист. Теперь мне осталось сделать свою работу и побить Ракича. После этого я смогу развеять заклинания.
До боя Анкалаева остается 20 дней, ему предстоит подраться с пятым номером рейтинга Ракичем. Задача победить его — не из простых, но Магомед очень идет по дивизиону последние годы (10 побед при одном поражении, одной ничьей и одном поединке со статусом «не состоялся»). Лига слишком долго оттягивала его продвижение к титульнику, но есть ощущение, что в случае успеха 26 октября Анкалаев получит то, что давно заслужил.