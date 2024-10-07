Махачев ответил грузину из UFC, пообещавшему избить его на улице: «Может доиграться»

Ранее грузинский боец заявил, что ему придется оплачивать россиянину лечение, если они встретятся на улице.
— Топурия бросил вам вызов, и два человека из вашей команды жестко отреагировали на это. Что будет, если кто‑то из ваших друзей встретит его на улице?
— Если Топурия будет продолжать в том же духе, он может доиграться. Что‑то может произойти. Пока я не видел, чтобы кто‑то переходил какие‑то личные границы, пока ничего такого не было. Ему нужно сосредоточиться на своей весовой категории и хотя бы раз защитить пояс, — цитирует Махачева «Матч ТВ».