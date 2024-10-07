Звезда UFC подерется в Казахстане? Заявление новой лиги по MMA

Фергюсон является бывшим временным чемпионом UFC. Его последний бой в рамках промоушена прошел 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он уступил американцу Майклу Кьезе удушающим приемом в первом раунде. Его серия из поражений составляет восемь боев.