Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Абдель-Азиз — о бое Нурмагомедова и Макгрегора: «Хабиб отнял у него все. Когда Конор смотрит на себя в зеркало, думает о дагестанце, который носит папаху»

"Прошло шесть лет с тех пор, как Конор отдал Хабибу свою душу. Хабиб забрал у него все. Он забрал его мужественность. Конор никогда не будет прежним. Хабиб отнял все у этого человека. Этот человек каждый раз, когда смотрит на себя в зеркало, думает о дагестанце, который носит папаху.

"Прошло шесть лет с тех пор, как Конор отдал Хабибу свою душу. Хабиб забрал у него все. Он забрал его мужественность. Конор никогда не будет прежним. Хабиб отнял все у этого человека. Этот человек каждый раз, когда смотрит на себя в зеркало, думает о дагестанце, который носит папаху. Это невероятно. Он его уничтожил.

Хабиб сказал: «Я изменю твое лицо. Я изменю твой разум». Помните это? UFC потерял столько денег из-за Хабиба. Но это игра. Ты должен сражаться с лучшими, и Хабиб был лучшим, а Конор сражался с лучшими — и его разгромили", — сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым прошел 7 октября 2018 года. Хабиб победил удушающим в четвертом раунде.

Конор vs Хабиб: переоцененное шоу или лучший бой в истории?