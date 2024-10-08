Абдель-Азиз — о бое Нурмагомедова и Макгрегора: «Хабиб отнял у него все. Когда Конор смотрит на себя в зеркало, думает о дагестанце, который носит папаху»

"Прошло шесть лет с тех пор, как Конор отдал Хабибу свою душу. Хабиб забрал у него все. Он забрал его мужественность. Конор никогда не будет прежним. Хабиб отнял все у этого человека. Этот человек каждый раз, когда смотрит на себя в зеркало, думает о дагестанце, который носит папаху. Это невероятно. Он его уничтожил.