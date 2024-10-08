«Может доиграться». Топурия стал главным интернет-бойцом UFC и злит Махачева

Пока Топурия создаёт вокруг очень много шума, но на самом деле испанец даже не близок к тому, чтобы говорить о переходе в лёгкий вес и о победе над топовыми бойцами, тем более — над Махачевым. Илия до титульного поединка из более-менее известных бойцов встречался только с почти 40-летним Джошем Эмметтом, которого не смог удосрочить, а в титульнике победил Алекса Волкановски, который, кажется, не отошёл от нокаута от Ислама. В активе Топурии «0» в графе поражений, но серьёзных проверок, за исключением боя с Алексом, у Илии не было. И весь гонор, который у него есть, не стоит выеденного яйца. Махачев абсолютно прав: Топурии стоит сосредоточиться на своём дивизионе. У него нет ни одной защиты пояса, из топ-7 Илия дрался только с Волкановски. Холлоуэй точно не будет для испанца лёгкой прогулкой, а если Топурия продолжит заниматься шапкозакидательством, это вполне может обернуться для него провалом. Тогда уже точно ни о каком лёгком весе и Махачеве речи идти не будет.