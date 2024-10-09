По следам Перейры. Вахитов прорвался в UFC красивым нокаутом

В соперниках у Вахитова оказался мощный француз Айлем Масраф, который до этого выступал в тяжёлом дивизионе и весил под 120 кг. Вахитов никуда не спешил, пристреливался и постоянно поддавливал соперника, а слабое место Артём нащупал уже в первом раунде. Россиянин много пробивал по корпусу, и один из таких ударов положил начало конца для француза. Масраф прочувствовал всю мощь россиянина, который тут же бросился добивать. Мощные удары справа приходились точно в голову Айлему — француз просто рухнул от серий Вахитова на руках, и рефери остановил поединок на последней минуте первого раунда. Фантастическое выступление от Артёма, который впечатлил самого Дану Уайта.