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«Ты нам нужен». Как казахстанский боец удивил Дану Уайта и заслужил контракт UFC

27-летний полутяжеловес Дияр Нургожай (10−0) стал первым казахстанским бойцом в истории, который попал в UFC через Претендентскую серию Дану Уайта (DWCS). Новичок лучшей лиги мира приехал к нам в студию и дал большое эксклюзивное интервью специально для Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

В нем он рассказал о попадании в UFC, разговоре с президентом промоушена Уайтом и главной «фанаткой Шавката Рахмонова». Также он поведал о своем жизненном пути и описал впечатления об атмосфере UFC.

— Что насчет общения с Даной Уайтом? Ты кричал ему «Kazakh Warrior», потом вы сделали селфи. Он говорил что-то тебе?

— Отдельных фраз не было. Я залез на клетку, сказал, что я казахский воин. Потом мы пошли на интервью, он дал мне контракт, после чего он отдельно подошел к каждому бойцу, пожал руки. Он подошел и сказал: «Ты меня удивил. В 93 килограммах ты нам нужен».

2 октября Нургожай нанес поражение польскому бойцу Бартошу Шевчику (8−3−1). Он нокаутировал соперника во втором раунде, после чего получил контракт от Уайта.