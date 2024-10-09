«Ты нам нужен». Как казахстанский боец удивил Дану Уайта и заслужил контракт UFC

В нем он рассказал о попадании в UFC, разговоре с президентом промоушена Уайтом и главной «фанаткой Шавката Рахмонова». Также он поведал о своем жизненном пути и описал впечатления об атмосфере UFC.
— Что насчет общения с Даной Уайтом? Ты кричал ему «Kazakh Warrior», потом вы сделали селфи. Он говорил что-то тебе?
— Отдельных фраз не было. Я залез на клетку, сказал, что я казахский воин. Потом мы пошли на интервью, он дал мне контракт, после чего он отдельно подошел к каждому бойцу, пожал руки. Он подошел и сказал: «Ты меня удивил. В 93 килограммах ты нам нужен».
2 октября Нургожай нанес поражение польскому бойцу Бартошу Шевчику (8−3−1). Он нокаутировал соперника во втором раунде, после чего получил контракт от Уайта.