«Ты нам нужен». Как казахстанский боец удивил Дану Уайта и заслужил контракт UFC

— Отдельных фраз не было. Я залез на клетку, сказал, что я казахский воин. Потом мы пошли на интервью, он дал мне контракт, после чего он отдельно подошел к каждому бойцу, пожал руки. Он подошел и сказал: «Ты меня удивил. В 93 килограммах ты нам нужен».