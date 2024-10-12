В Германии установили рекорд посещаемости турниров по ММА, превзойдя даже UFC

Турнир Oktagon 62 в эти минуты проходит на арене «Дойче Банк Парк» вместимостью около 58−60 тысяч зрителей.
Как утверждают организаторы, все билеты на турнир были проданы, поэтому мероприятие войдет в историю как рекордсмен по посещаемости.
UFC неоднократно собирал больше 50 тысяч зрителей на своих турнирах, но никогда не переступал отметку в 57 тысяч. Аналогичные цифры показал турнир лиги KSW в 2017-м году.
Неофициально рекордсменами по посещаемости (свыше 60 тысяч) считаются турниры K-1 и PRIDE в Японии в начале 2000-х, но их правдивость ставится под сомнение.