Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии установили рекорд посещаемости турниров по ММА, превзойдя даже UFC

Немецкий ММА-промоушен Oktagon MMA побил рекорд по количеству зрителей на турнире.

Турнир Oktagon 62 в эти минуты проходит на арене «Дойче Банк Парк» вместимостью около 58−60 тысяч зрителей.

Как утверждают организаторы, все билеты на турнир были проданы, поэтому мероприятие войдет в историю как рекордсмен по посещаемости.

UFC неоднократно собирал больше 50 тысяч зрителей на своих турнирах, но никогда не переступал отметку в 57 тысяч. Аналогичные цифры показал турнир лиги KSW в 2017-м году.

Неофициально рекордсменами по посещаемости (свыше 60 тысяч) считаются турниры K-1 и PRIDE в Японии в начале 2000-х, но их правдивость ставится под сомнение.