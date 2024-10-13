Конор Макгрегор назвал дату следующего боя и соперника

Макгрегор на данный момент принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ранее сообщалось, что ирландец должен провести бой с Майклом Чендлером, в итоге бой не состоялся.