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Конор Макгрегор назвал дату следующего боя и соперника

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор назвал дату своего следующего боя и имя соперника.

Источник: AP 2023

«Следующий поединок пройдёт 1 февраля 2025 года. Кто соперник? Хукер», — сказал Макгрегор.

«У меня есть дата и соперник. Начало следующего года. Это очень занятой человек», — заявил по этому поводу Хукер. Слова бойцов приводит Bloody Elbow.

Макгрегор на данный момент принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ранее сообщалось, что ирландец должен провести бой с Майклом Чендлером, в итоге бой не состоялся.

Что касается Хукера, то он предыдущий раз выступал в августе 2024 года и одержал там победу раздельным решением судей над Матеушем Гамротом.