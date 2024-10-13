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В США предостерегли чемпиона UFC перед боем с Рахмоновым

Американский корреспондент TNT Sports Чамактар Сандху высказался о титульном бое казахстанца Шавката Рахмонова (18−0) и американского бойца Белала Мухаммада (24−3), владеющего чемпионским поясом UFC в полусреднем весе, передает Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов

Ранее в UFC официально объявили о поединке Рахмонова против чемпиона промоушена в полусреднем дивизионе американца палестинского происхождения Белала Мухаммада (24−3). Ивент состоится 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

«18−0 и 18 финишей, и теперь он сразится за титул. Респект Белалу за то, что он принял самый опасный бой в дивизионе. Шавкат — это элита», — написал Сандху в Х.

Рахмонов еще не дрался в этом году. Последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17−8−1).

Мухаммад стал чемпионом в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22−4) и отобрал у него пояс. Таким образом, Белал в поединке с Рахмоновым проведет первую защиту титула.