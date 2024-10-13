В США предостерегли чемпиона UFC перед боем с Рахмоновым

Ранее в UFC официально объявили о поединке Рахмонова против чемпиона промоушена в полусреднем дивизионе американца палестинского происхождения Белала Мухаммада (24−3). Ивент состоится 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
«18−0 и 18 финишей, и теперь он сразится за титул. Респект Белалу за то, что он принял самый опасный бой в дивизионе. Шавкат — это элита», — написал Сандху в Х.
Рахмонов еще не дрался в этом году. Последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17−8−1).
Мухаммад стал чемпионом в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22−4) и отобрал у него пояс. Таким образом, Белал в поединке с Рахмоновым проведет первую защиту титула.