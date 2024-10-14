UFC анонсировал бой Асу Алмабаева

Бой пройдет 19 октября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, в рамках турнира UFC Fight Night 245. Эта схватка станет первой рейтинговой в карьере Алмабаева в промоушене.
«3 боя в UFC, 3 победы и 0 шансов оппонентам! Уже в эти выходные Асу Алмабаев может ворваться в топ-10 наилегчайшего веса», — пишет промоушен.
Напомним, что в настоящее время Матеус занимает седьмое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC, а Асу располагается на 14-й строчке. Отметим, чемпионом в этом весе является бразилец Александр Пантожа, а лидером дивизиона американец Брэндон Ройвал. Второе место занимает Брэндон Морено. Замыкает топ-3 иракский боец Амир Альбази.
Алмабаев же дебютировал в UFC в августе прошлого года. Сейчас на его счету три победы подряд в лучшей лиге мира. Что касается 31-летнего Николау, то у него 7−3 в UFC. Сейчас бразилец идет на серии из двух поражений.