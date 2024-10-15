Рахмонов не верит, что UFC приедет в Казахстан: «Для начала надо трансляции покупать»

«Я отдал все силы, хочу привезти титул в Казахстан и порадовать всех казахских болельщиков. Время покажет, кто из нас сильнее. Турнир UFC в Казахстане? Все любители ММА хотят видеть бои в Казахстане. Но насчет турнира еще рано говорить — для начала надо хотя бы трансляции покупать. Ни разу даже моих боев трансляций не было. О чем речь, если мы даже трансляции не можем купить. Турнир стоит огромных денег. Такие деньги лучше куда-нибудь потратить на нужды Казахстана. Спорт — это хорошо, но много денег туда уходит», — сказал Рахмонов в интервью каналу «Вестник ММА».