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Рахмонов не верит, что UFC приедет в Казахстан: «Для начала надо трансляции покупать»

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов оценил шанс на проведение турнира промоушена у себя на родине.

Источник: Getty Images

Рахмонов в декабре проведет поединок за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против Белала Мухаммада.

«Я отдал все силы, хочу привезти титул в Казахстан и порадовать всех казахских болельщиков. Время покажет, кто из нас сильнее. Турнир UFC в Казахстане? Все любители ММА хотят видеть бои в Казахстане. Но насчет турнира еще рано говорить — для начала надо хотя бы трансляции покупать. Ни разу даже моих боев трансляций не было. О чем речь, если мы даже трансляции не можем купить. Турнир стоит огромных денег. Такие деньги лучше куда-нибудь потратить на нужды Казахстана. Спорт — это хорошо, но много денег туда уходит», — сказал Рахмонов в интервью каналу «Вестник ММА».