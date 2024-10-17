Арман Царукян: «В отличие от праймового Хабиба, Махачева можно переиграть везде»

«Ислам очень хорош… Но его можно переиграть в боксе, кикбоксинге, борьбе и на земле. В отличие от праймового Хабиба. Он был настолько хорош в борьбе, что было бы бессмысленно атаковать его в этой области», — заявил боец UFC Арман Царукян.