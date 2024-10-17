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Арман Царукян: «В отличие от праймового Хабиба, Махачева можно переиграть везде»

«Ислам очень хорош… Но его можно переиграть в боксе, кикбоксинге, борьбе и на земле. В отличие от праймового Хабиба. Он был настолько хорош в борьбе, что было бы бессмысленно атаковать его в этой области», — заявил боец UFC Арман Царукян.

Источник: Sports

Махачев — на вопрос, уговаривал ли Хабиба возобновить карьеру: «Зачем мне это? Не нужна лишняя конкуренция».

Ислам Махачев: «Я на 100% играю в футбол лучше, чем Хабиб».